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Российские велогонщики Закарин, Бельков и Мамыкин вошли в состав "Катюши" на "Вуэльту"

Спорт
14 августа, 16:33 UTC+3 ТАСС

Многодневка стартует 19 августа во французском Ниме, а финиширует 10 сентября в Мадриде

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Велогонщик Ильнур Закарин

Велогонщик Ильнур Закарин

© EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ТАСС, 14 августа. Россиянин Ильнур Закарин вошел в состав швейцарской команды "Катюша-Альпецин" на многодневную шоссейную велогонку "Вуэльта Испании".

Также в состав команды на "Вуэльту" вошли два других российских спортсмена, Максим Бельков и Матвей Мамыкин, для которых эта гонка станет вторым Гранд-туром в сезоне после многодневки "Джиро д‘Италия", которую они проехали в мае. Бельков впервые в карьере будет стартовать на "Вуэльте", Мамыкин дебютировал на испанском Гранд-туре в прошлом сезоне и занял 24-е место в генеральной классификации.

Кроме того, в составе "Катюши" "Вуэльту" поедут норвежец Свен Эрик Бюстрем, португалец Жозе Гонсалвеш, австриец Марко Халлер, испанец Альберто Лосада, датчанин Микаэль Меркев и эстонец Рейн Таарамяэ.

Закарин впервые в карьере будет стартовать на "Вуэльте". Ранее в сезоне он занял пятое место в генеральной классификации на "Джиро д‘Италия". В прошлом году российский гонщик одержал победу на 17-м этапе "Тур де Франс" с финишем в гору высшей категории. Букмекеры оценивают шансы 27-летнего Закарина на победу на "Вуэльте" как самые высокие после трех других гонщиков: четырехкратного победителя "Тур де Франс" британца Криса Фрума, двукратного победителя "Джиро д‘Италия", также по разу выигрывавшего "Тур де Франс" и "Вуэльту", итальянца Винченцо Нибали и испанца Альберто Контадора, который является двукратным чемпионом французского и итальянского Гранд-туров и трехкратным чемпионом итальянской многодневки.

"Вэульта" стартует 19 августа во французском Ниме, а финиширует 10 сентября в Мадриде. Третий раз в истории "Вуэльта" стартует за пределами Испании. Гонка пройдет по дорогам Франции и Андорры (на первых трех этапах), а затем по дорогам Испании.

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