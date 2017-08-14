Роналду дисквалифицирован на пять игр за удаление и толчок судьи в матче с "Барселоной"

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ТАСС, 14 августа. Португальский нападающий футбольного клуба "Реал" Криштиану Роналду дисквалифицирован на пять игр за красную карточку, полученную в первом матче Суперкубка Испании против "Барселоны", и последующий толчок главного арбитра встречи Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа. Об этом сообщает пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации.
В воскресенье "Реал" в матче Суперкубка Испании в гостях обыграл "Барселону" со счетом 3:1.
Роналду вышел на замену на 57-й минуте матча и отличился на 80-й, забив второй гол своей команды. Во время празднования 32-летний португалец снял футболку, за что получил первую желтую карточку. На 83-й минуте Роналду получил вторую желтую карточку за симуляцию и был удален с поля. Не согласившись с данным решением 31-летнего главного арбитра встречи, футболист толкнул судью в спину.
В итоге было принято решение наказать португальского футболиста дисквалификацией на одну игру за полученную красную карточку и на четыре - за толчок судьи. Кроме того, Роналду должен заплатить штраф в размере €3 тысяч, а Реал - €1400. Данное решение может быть обжаловано в течение 10 рабочих дней.
Ответная игра состоится 16 августа в Мадриде.