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Малкин: Зарипов в ближайшее время ждет решения НХЛ насчет возможности выступления в лиге

Спорт
14 августа, 16:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, августа. /ТАСС

По словам форварда "Питтсбурга", окончательное решение будет приниматься руководством лиги

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Данис Зарипов

Данис Зарипов

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Дисквалифицированный за применение допинга российский хоккеист Данис Зарипов ждет решения руководства Национальной хоккейной лиги (НХЛ) насчет возможности его выступления за один из ее клубов. Об этом журналистам рассказал российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин.

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) 25 июля сообщила о дисквалификации Зарипова в связи с положительным результатом его допинг-пробы, взятой во время сезона-2016/17. Российский форвард обжаловал дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS). Контракт Зарипова с магнитогорским "Металлургом" был расторгнут.

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"Данис попал в неприятную ситуацию. Если честно, мы разговаривали с ним по телефону, виделись и за ужином. Со дня на день он ожидает решения НХЛ насчет того, разрешат ли ему там выступать или нет. Окончательное решение будет приниматься руководством лиги", - сказал Малкин.

По мнению форварда, 36-летний Зарипов смог бы проявить себя в НХЛ. "Я думаю, что один из лучших хоккеистов КХЛ сможет заиграть и в НХЛ. Мы с вами видели в прошлом сезоне, как Данис читает игру. Он побеждал и в "Ак Барсе", и в "Магнитке", и в сборной", - отметил Малкин.

"Я не хотел лезть к нему в душу, но это какая-то очень мутная история. Надеюсь, все разрешится, он будет доказывать свою правоту", - сказал нападающий "Питтсбурга".

В НХЛ есть допинг-контроль

Малкин считает, что НХЛ сумела бы защитить Зарипова от допингового скандала. "Думаю, что лига смогла бы его защитить, на мой взгляд, НХЛ имеет большее влияние в хоккейном мире, чем КХЛ. Мне хотелось бы, чтобы КХЛ приложила больше усилий для защиты Зарипова, я всегда на стороне спортсмена. То, что его хотят дисквалифицировать не из-за стероидов, а из-за какой-то мелочи, является каким-то абсурдом", - заявил хоккеист.

По словам Малкина, в НХЛ допинг-проверки осуществляются регулярно. "Если вы думаете, что в НХЛ не проверяют на допинг, то это не так. Не знаю, внутренний это контроль или внешний, но проверки на допинг там проводятся. Меня за прошедший сезон, наверное, раз пять проверяли на допинг", - сказал форвард.

"Все хотят, чтобы игроки были "чистыми", чтобы все были в равных условиях", - добавил Малкин.

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