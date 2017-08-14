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Важинская выиграла Спартакиаду в гребле на каноэ на 200 м

Спорт
14 августа, 17:01 UTC+3 ТАСС

В каноэ-двойках на 500 метров победу одержали Анна Князева и Степанида Юхимчук из Челябинской области

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ТАСС, 14 августа. Анастасия Важинская из Тверской области стала победительницей восьмой летней Спартакиады учащихся России в гребле на каноэ на 200 метров. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Важинская показала время 52,54 секунды. Второе место заняла Арина Переверзева из Ростовской области (55,00). Третьей стала москвичка Ангелина Губанова (55,34).

В каноэ-двойках на 500 метров победу одержали Анна Князева и Степанида Юхимчук из Челябинской области (2.21,10). Второе место заняли москвички Алена Ткаченко и Ангелина Губанова (2.21,38). Третьими стали Марина Гуреева и Арина Переверзева из Ростовской области (2.21,59).

Соревнования по гребле на байдарках и каноэ в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Краснодаре.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.

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