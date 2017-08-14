Малкин считает, что в НХЛ после сезона-2019/20 возможен локаут

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Локаут в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) после сезона-2019/20 возможен, поскольку недовольство игроков нарастает, в том числе из-за нежелания руководства лиги отпускать их на Олимпиаду 2018 года. Об этом журналистам заявил нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин.

Действующее соглашение между профсоюзом игроков НХЛ и лигой рассчитано до конца сезона-2019/20. Профсоюз в 2019 году получит возможность использовать опцию одностороннего продления договора еще на два года. Однако игроков, помимо отказа НХЛ от Олимпиады-2018, не устраивает так называемый эскроу - отчисления от своих контрактов в фонд лиги.

"Конечно [локаут вероятен], почему нет. Есть разногласия между игроками и лигой. И если хоккеисты НХЛ в итоге не поедут на Олимпиаду, то это будет удар по всем им и по лиге в том числе. От этого недовольство только возрастет, а когда огромное количество недовольных игроков, то локаут неизбежен", - сказал россиянин.

Малкин является воспитанником магнитогорского "Металлурга", за который выступал с 2003 по 2006 годы, а также во время локаута в 2012 году. На вопрос, говорил ли он о возможном локауте с вице-президентом магнитогорского "Металлурга" Геннадием Величкиным, Малкин ответил: "Если вы думаете, что они ждут меня на следующий сезон, - то такого нет. Конечно, если будет локаут, я с удовольствием приеду в родную команду, как в 2012 году, но впереди больше двух лет, за это время очень многое может поменяться".

"Может, я еще раньше приеду в Россию, кто знает. Я не загадываю и стараюсь жить предстоящим сезоном. Имею в виду, что жизнь такая штука, что сегодня ты лучший игрок, а завтра - худший, сегодня ты в Америке, а завтра в России", - отметил 31-летний хоккеист.