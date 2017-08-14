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Около 100 болельщиков поддержат ЦСКА в гостевом матче ЛЧ со швейцарским "Янг Бойз"

Спорт
14 августа, 17:39 UTC+3 БЕРН /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Как рассказал ТАСС пресс-атташе швейцарского клуба Альберт Стауденманн, на матче ожидается до 22 тысяч зрителей

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Болельщики ЦСКА

Болельщики ЦСКА

© Сергей Фадеичев/ТАСС

БЕРН /Швейцария/, 14 августа. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Швейцарский "Янг Бойз" ожидает примерно 100-115 болельщиков московского ЦСКА на первом матче раунда плей- офф квалификации Лиги чемпионов. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе швейцарского клуба Альберт Стауденманн.

Встреча пройдет во вторник на стадионе "Стад де Сюисс" (Stade de Suisse) в Берне, вместимость которого 30 тысяч зрителей.

"Мы ожидаем порядка 100, может быть, 115 болельщиков ЦСКА. В целом ждем до 22 тысяч зрителей на трибуне, - рассказал Стауденманн. - Это хороший показатель. Например, на матче с киевским "Динамо" (в рамках третьего квалификационного раунда - прим. ТАСС) было 13 тысяч".

Победитель двухматчевого противостояния сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов, проигравший - в группе Лиги Европы. Ответная встреча пройдет в Москве 23 августа.

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