Стал известен расширенный состав молодежной сборной РФ по футболу на матчи отбора ЧЕ-2019

ТАСС, 14 августа. Тренерский штаб молодежной сборной России по футболу (игроки не старше 21 года) во главе с Евгением Бушмановым назвал расширенный состав команды на стартовые матчи отборочного турнира чемпионата Европы - 2019 против сборных Армении и Гибралтара. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Всего в список вошел 31 футболист.

Вратари: Игорь Лещук ("Динамо"), Александр Максименко ("Спартак"), Антон Митрюшкин ("Сьон", Швейцария), Игорь Обухов ("Тюмень).

Защитники: Дмитрий Баринов ("Локомотив"), Александр Довбня ("Этникос", Кипр), Никита Калугин ("Динамо"), Александр Лихачев, Николай Рассказов, Шамсиддин Шанбиев (все - "Спартак-2"), Евгений Назаров ("Краснодар-2"), Томас Рукас ("Зенит-2"), Дмитрий Скопинцев ("Балтика"), Никита Чернов ("Енисей"), Павел Шакуро ("Тюмень"), Денис Якуба ("Кубань").

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Рифат Жемалетдинов (оба - "Рубин"), Зелимхан Бакаев ("Спартак-2"), Игорь Безденежных, Иван Обляков (оба - "Уфа"), Аяз Гулиев ("Анжи"), Илья Жигулев ("Краснодар"), Александр Зуев ("Ростов"), Игорь Коновалов ("Кубань"), Олег Ланин ("Енисей"), Даниил Фомин ("Олимпиец").

Нападающие: Алексей Гасилин ("Амкар"), Иван Игнатьев ("Краснодар"), Георгий Мелкадзе ("Тосно"), Федор Чалов (ЦСКА).

Россияне сыграют с армянами в Москве 31 августа. Матч против сборной Гибралтара пройдет в Туле 5 сентября.