Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.08:
$ 59.8
€ 70.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Стал известен расширенный состав молодежной сборной РФ по футболу на матчи отбора ЧЕ-2019

Спорт
14 августа, 18:45 UTC+3 ТАСС

Россияне сыграют со сборной Армении в Москве 31 августа, матч против команды Гибралтара пройдет в Туле 5 сентября

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 14 августа. Тренерский штаб молодежной сборной России по футболу (игроки не старше 21 года) во главе с Евгением Бушмановым назвал расширенный состав команды на стартовые матчи отборочного турнира чемпионата Европы - 2019 против сборных Армении и Гибралтара. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Всего в список вошел 31 футболист.

Вратари: Игорь Лещук ("Динамо"), Александр Максименко ("Спартак"), Антон Митрюшкин ("Сьон", Швейцария), Игорь Обухов ("Тюмень).

Защитники: Дмитрий Баринов ("Локомотив"), Александр Довбня ("Этникос", Кипр), Никита Калугин ("Динамо"), Александр Лихачев, Николай Рассказов, Шамсиддин Шанбиев (все - "Спартак-2"), Евгений Назаров ("Краснодар-2"), Томас Рукас ("Зенит-2"), Дмитрий Скопинцев ("Балтика"), Никита Чернов ("Енисей"), Павел Шакуро ("Тюмень"), Денис Якуба ("Кубань").

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Рифат Жемалетдинов (оба - "Рубин"), Зелимхан Бакаев ("Спартак-2"), Игорь Безденежных, Иван Обляков (оба - "Уфа"), Аяз Гулиев ("Анжи"), Илья Жигулев ("Краснодар"), Александр Зуев ("Ростов"), Игорь Коновалов ("Кубань"), Олег Ланин ("Енисей"), Даниил Фомин ("Олимпиец").

Нападающие: Алексей Гасилин ("Амкар"), Иван Игнатьев ("Краснодар"), Георгий Мелкадзе ("Тосно"), Федор Чалов (ЦСКА).

Россияне сыграют с армянами в Москве 31 августа. Матч против сборной Гибралтара пройдет в Туле 5 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Федеральный центр "Крымский": в Алуште обсудили модернизацию олимпийской базы
Мария Ласицкене
6
Достойное возвращение: нейтральные легкоатлеты напомнили миру о силе российского спорта
Футболисты "Зенита"
10
"Зенит" разгромил "Ахмат" и вышел в единоличные лидеры РФПЛ
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Жительница Астраханской области узнала своего внука на видео из приюта в Ираке
2
Средняя продолжительность жизни в России впервые превысила 72 года
3
Армия Сирии впервые отбила у ИГ населенный пункт в результате десантной операции
4
Гольфист Нестеров арестован за убийство матери
5
Андрей Малахов подтвердил, что уходит в декретный отпуск
6
Трамп прервал отпуск и возвращается в Вашингтон
7
Сход селевого потока зафиксирован в городе Тырныауз в Кабардино-Балкарии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама