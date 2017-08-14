"Зенит" не включил Краневиттера в заявку на матчи квалификации Лиги Европы с "Утрехтом"

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МОСКВА, 14 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Аргентинский полузащитник футбольного клуба "Зенит" Матиас Краневиттер не вошел в заявку команды на оба матча Лиги Европы против голландского "Утрехта". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между "Утрехтом" и "Зенитом" состоится в среду в Нидерландах. Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 24 августа.
"Имя игрока Матиаса Краневиттера не фигурирует в заявке, предоставленной санкт-петербургским "Зенитом" для участия в плей-офф квалификации Лиги Европы", - сказали в пресс-службе УЕФА. Также в организации отметили, что крайний срок подачи заявок был 7 августа.
О подписании четырехлетнего контракта Краневиттера с "Зенитом" было объявлено 8 августа. 24-летний полузащитник стал четвертым аргентинцем, перешедшим в петербургский клуб в летнее трансферное окно.
Краневиттер перешел в "Зенит" из мадридского "Атлетико". Сезон-2016/17 футболист на правах аренды провел в "Севилье", за которую сыграл 32 матча и отдал одну голевую передачу. За "Зенит" аргентинец провел два матча - с "Уралом" (1:1) 9 августа и "Ахматом" (4:0) 13 августа.