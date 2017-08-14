ФИФА не получала жалобы от "Трабзонспора" на переход Жулиано из "Зенита" в "Фенербахче"

МОСКВА, 14 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Международная федерация футбола (ФИФА) не получала жалобы от турецкого "Трабзонспора" на переход бразильского полузащитника Жулиано из санкт-петербургского "Зенита" в другой турецкий клуб - "Фенербахче". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФИФА.

Ранее "Зенит" объявил о переходе Жулиано в "Фенербахче". После этого "Трабзонспор" заявил, что подал жалобу в ФИФА, настаивая на том, что именно с ним "Зенит" достиг договоренности о переходе 27-летнего футболиста. При этом в сообщении "Трабзонспора" говорилось, что ФИФА уже начала расследование по данному факту.

"На момент написания этого письма с ФИФА не связывались по данному вопросу", - сказали в пресс-службе организации.

Жулиано перешел в "Зенит" из бразильского "Гремио" в июле 2016 года. За "Зенит" он провел 42 матча, забил 17 голов и сделал 13 голевых передач. Полузащитник стал лучшим игроком Лиги Европы-2016/17 по системе "гол+пас" (8+6).