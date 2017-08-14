Надаль на следующей неделе впервые с 2014 года возглавит рейтинг АТP

ТАСС, 14 августа. Испанский теннисист Рафаэль Надаль на следующей неделе впервые с 6 июля 2014 года займет первую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщается на сайте турнира АТP в Цинциннати.

Ранее первая "ракетка" мира британец Энди Маррей снялся с турниров в Монреале и Цинциннати из-за травмы бедра. Из- за пропуска этих соревнований он гарантированно потеряет первую строчку в рейтинге, который будет опубликован 21 августа.

31-летний Надаль, который на данный момент занимает второе место в рейтинге АТP, обеспечил себе звание первой "ракетки" после того, как швейцарец Роджер Федерер, занимающий третью позицию в рейтинге, снялся с соревнований в Цинцинатти из-за травмы спины.

Надаль в своей карьере провел 141 неделю на первой строчке рейтинга АТP, что является седьмым результатом в истории тенниса. Шестое место занимает американец Джон Макинрой, который продержался в ранге первой "ракетки" мира 170 недель. Впервые испанец поднялся на вершину рейтинга также после турнира в Цинциннати. В 2008 году он дошел до полуфинала соревнований, что позволило ему стать первой "ракеткой" мира.

Турнир АТP в Цинциннати, в котором примет участие Надаль, пройдет с 14 по 20 августа.