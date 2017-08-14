ХК "Трактор" обыграл магнитогорский "Металлург" в матче Мемориала Ромазана

ТАСС, 14 августа. Челябинский "Трактор" одержал победу над магнитогорским "Металлургом" со счетом 4:1 в матче Мемориала Ромазана, который проходит в Магнитогорске.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Артем Пеньковский (16-я минута), Иван Вишневский (22), Юрий Петров (56) и Максим Якуценя (60). У проигравших отличился Ян Коварж (19).

"Трактор" вышел на первое место в таблице после двух матчей, набрав четыре очка. "Металлург" расположился на третьем месте с тремя очками.

Заключительные матчи турнира пройдут 15 августа. "Трактор" сыграет с пекинским "Куньлунем". "Металлург" встретится с новосибирской "Сибирью".

Традиционный предсезонный турнир памяти Ивана Ромазана проводится с 1992 года. "Металлург" выигрывал турнир 13 раз, по три раза трофей завоевывали ярославский "Локомотив" и уфимский "Салават Юлаев", дважды - московское "Динамо" и казанский "Ак Барс" и по одному разу екатеринбургский "Автомобилист" и омский "Авангард". В этом сезоне за трофей борются "Металлург", "Куньлунь", "Сибирь" и "Трактор". Турнир проходит в один этап, команды играют между собой по круговой системе и распределяют места в зависимости от набранного количества очков.