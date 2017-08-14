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Федерация бокса и промоутеры намерены увеличить число чемпионов мира из России

Спорт
14 августа, 20:54 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

В понедельник прошла встреча промоутеров с руководством федерации, регламент по профессиональному боксу должен быть принят до конца года

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МОСКВА, 14 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Федерация бокса России и промоутеры планируют заняться увеличением роста количества чемпионов мира из России. Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор промоутерской компании "Мир бокса" Дмитрий Иванов.

В понедельник прошла встреча промоутеров с руководством федерации. Регламент по профессиональному боксу должен быть принят до конца года. Иванов будет представлять в федерации интересы промоутеров.

"Было обсуждение основных целей и задач департамента профессионального бокса. Приняли решение в следующей понедельник организовать еще одну встречу. Инициативная группа промоутеров из 12 человек сделает и внесет предложения по конкретным пунктам регламента, который предоставила Федерация бокса России, - сказал Иванов. - Основными целями будут российский рейтинг, приоритет титула чемпиона России: все хотят работать на пользу и для роста количества чемпионов мира".

"К концу переговоров федерация услышала, что нам требуется совместная кропотливая работа. Нормативы, которые будут приняты, должны быть полезны для развития рынка", - добавил Иванов.

Он рассказал, чему будет уделена работа промоутеров и федерации в ближайшее время. "Мы потратим это время на разработку базовых целей и задач, от которых можно переходить к работе с регламентом. Предложения будут проходить через юридическую базу, чтобы мы могли обсуждать именно рабочие модели, которые войдут в основу управления департаментом. Они должны быть приняты консолидировано", - подчеркнул собеседник.

Федерация бокса России в июле зарегистрировала профессиональный бокс как отдельную дисциплину в реестре Минспорта РФ и будет единственным законным органом, регулирующим данный род деятельности в стране. В частности, организация будет выдавать лицензии и контролировать переход любителей в профессионалы.

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