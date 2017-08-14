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Филатов: партия Каспаров - Карякин приведет к росту интереса к шахматам во всем мире

Спорт
14 августа, 22:35 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

В понедельник российские гроссмейстеры сыграли вничью на турнире в Сент-Луисе

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Президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов

Президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС, архив

МОСКВА, 14 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Партия между российскими гроссмейстерами Сергеем Карякиным и 13-м чемпионом мира Гарри Каспаровым приведет к росту популярности шахмат во всем мире. Такое мнение ТАСС высказал глава Российской шахматной федерации Андрей Филатов.

В понедельник Карякин и Каспаров сыграли вничью в партии по быстрым шахматам на турнире в Сент-Луисе.

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Каспаров сыграл вничью с Карякиным в первой партии турнира в Сент-Луисе

"То, что 13-й чемпион мира занялся тем делом, которое у него лучше всего получается - начал снова играть в шахматы - это хорошо и пойдет на пользу игре, - сказал Филатов. - Он большой молодец, что вернулся, долго готовился к матчу против Сергея и показал, что не утратил форму. Матч получился интересным и приведет к росту популярности шахмат во всем мире, ведь у Каспарова много поклонников".

"Не считаю, что ничья - это хороший результат для Сергея, но он набирает форму", - добавил глава Российской шахматной федерации.

Каспаров завершил карьеру в 2005 году. С тех пор он несколько раз принимал участие в товарищеских матчах и турнирах. В апреле 2016 года он сыграл в товарищеском турнире по блицу, который проходил в Сент-Луисе, с американскими гроссмейстерами Фабиано Каруаной, Хикару Накамурой и Уэсли Со. В начале июля Каспаров объявил о возобновлении карьеры ради выступления на этапе серии Гран- тура в Сент-Луисе.

В следующей партии турнира 54-летний Каспаров встретится с Накамурой. Карякин сыграет с вьетнамцем Ле Куанг Льемом. Обе партии пройдут позднее в понедельник.

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