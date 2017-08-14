ХК СКА победил "Сочи" в матче турнира имени Пучкова

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ТАСС, 14 августа. Санкт-петербургский СКА со счетом 3:1 одержал победу над хоккейным клубом "Сочи" в матче группы А на предсезонном турнире имени Николая Пучкова. Матчи турнира проходят в Санкт-Петербурге.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Динар Хафизуллин (27), Илья Ковальчук (29) и Патрик Херсли (33). У проигравших отличился Артем Томилин (57).
Первый матч в составе СКА после травмы провел российский нападающий Павел Дацюк. Он в последний раз сыграл 12 марта в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ против столичного "Динамо". Затем форвард получил травму колена, был прооперирован и пропустил остаток сезона.
В следующем матче 16 августа СКА сыграет со сборной Канады. "Сочи" днем ранее также встретится с канадцами.
Традиционный предсезонный турнир памяти вратаря петербургского СКА и сборной СССР Николая Пучкова проводился с 1999 по 2008 год и был возрожден в 2014 году. В 2014 и 2016 годах турнир выигрывал финский "Йокерит", в 2015 году - СКА.
В нынешнем турнире принимают участие четыре клуба Континентальной хоккейной лиги - СКА, "Йокерит", "Сочи" и "Северсталь", команда Высшей хоккейной лиги "СКА-Нева", а также сборная Канады. Турнир проходит в два этапа. На первом этапе команды поделены на две группы и играют один круг, победители групп сыграют за первое место, команды, занявшие вторые и третьи места в группах, проведут матчи за третье и пятое место соответственно. Турнир завершится 17 августа.