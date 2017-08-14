Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.08:
$ 59.8
€ 70.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ХК СКА победил "Сочи" в матче турнира имени Пучкова

Спорт
14 августа, 22:44 UTC+3 ТАСС

Игра закончилась со счетом 3:1

Поделиться
Материал из 1 страницы
Хоккеисты СКА

Хоккеисты СКА

© Артем Коротаев/ТАСС

ТАСС, 14 августа. Санкт-петербургский СКА со счетом 3:1 одержал победу над хоккейным клубом "Сочи" в матче группы А на предсезонном турнире имени Николая Пучкова. Матчи турнира проходят в Санкт-Петербурге.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Динар Хафизуллин (27), Илья Ковальчук (29) и Патрик Херсли (33). У проигравших отличился Артем Томилин (57).

Первый матч в составе СКА после травмы провел российский нападающий Павел Дацюк. Он в последний раз сыграл 12 марта в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ против столичного "Динамо". Затем форвард получил травму колена, был прооперирован и пропустил остаток сезона.

В следующем матче 16 августа СКА сыграет со сборной Канады. "Сочи" днем ранее также встретится с канадцами.

Традиционный предсезонный турнир памяти вратаря петербургского СКА и сборной СССР Николая Пучкова проводился с 1999 по 2008 год и был возрожден в 2014 году. В 2014 и 2016 годах турнир выигрывал финский "Йокерит", в 2015 году - СКА.

В нынешнем турнире принимают участие четыре клуба Континентальной хоккейной лиги - СКА, "Йокерит", "Сочи" и "Северсталь", команда Высшей хоккейной лиги "СКА-Нева", а также сборная Канады. Турнир проходит в два этапа. На первом этапе команды поделены на две группы и играют один круг, победители групп сыграют за первое место, команды, занявшие вторые и третьи места в группах, проведут матчи за третье и пятое место соответственно. Турнир завершится 17 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Федеральный центр "Крымский": в Алуште обсудили модернизацию олимпийской базы
Мария Ласицкене
6
Достойное возвращение: нейтральные легкоатлеты напомнили миру о силе российского спорта
Футболисты "Зенита"
10
"Зенит" разгромил "Ахмат" и вышел в единоличные лидеры РФПЛ
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пожар в жилом доме на востоке Москвы потушен
2
Археологи при раскопках в Крыму обнаружили алтарь спартанцев III в. до нашей эры
3
В пригороде Парижа автомобиль протаранил кафе
4
Роспотребнадзор объяснил, как не заразиться вирусом Коксаки
5
Глава Пентагона заявил, что запуск КНДР ракеты в сторону США может привести к войне
6
Гольфист Нестеров арестован за убийство матери
7
Трамп поручил торгпреду проверить, не нарушает ли Китай права американских компаний
Темы дня
Новости партнеров
Реклама