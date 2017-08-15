Шесть хоккейных команд 2001 года рождения примут участие в мемориале Крутова

ТАСС, 15 августа. Пятый всероссийский хоккейный турнир памяти Виктора Крутова среди детских клубных команд стартует во вторник в Москве.

В соревнованиях примут участие шесть команд 2001 года рождения: ярославский "Локомотив", уфимский "Салават Юлаев", челябинский "Трактор", а также три московских - ЦСКА, "Динамо" и "Спартак". Все команды входят в систему клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Победителями турнира прошлого года стали московские армейцы.

Турнир пройдет по круговой системе с 15 по 20 августа на площадке "ВТБ Ледовый дворец" в "Парке легенд". Во вторник состоится церемония открытия турнира, ее будет предварять встреча между московскими ЦСКА и "Спартаком". Победителем станет команда, набравшая наибольшее количество очков в пяти матчах.

В церемонии открытия, которая пройдет 15 августа, примут участие заместитель министра спорта Российской Федерации Сергей Косилов, директор Федерального центра подготовки спортивного резерва Константин Вырупаев, первый заместитель руководителя Департамента спорта и туризма города Москвы Алексей Кондаранцев, исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира по хоккею Алексей Касатонов, член правления Ночной хоккейной лиги, двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира по хоккею Cергей Макаров, член Наблюдательного совета ЦСКА, трехкратный чемпион мира по хоккею, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Фёдоров.

В запланированный на турнире день отдыха (18 августа) все команды посетят мемориал Владимира Крутова в Химках. Церемония закрытия и награждение победителей и призеров состоится 20 августа в 14:30 мск.

Крутов является обладателем Кубка Канады 1981 года, двукратным олимпийским чемпионом (1984, 1988), а также серебряным призером Олимпиады 1980 года. Советский хоккеист пять раз становился чемпионом мира (1981, 1982, 1983, 1986, 1989). Крутов является десятикратным чемпионом СССР и двукратным обладателем Кубка СССР. В 2010 году нападающий был введен в Зал славы Международной федерации хоккея.