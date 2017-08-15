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"Динамо", "Спартак" и ЦСКА сыграют на Кубке мэра Москвы по хоккею

Спорт
15 августа, 0:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, августа. /ТАСС

Четвертым участником стал подмосковный "Витязь", турнир пройдет в один круг и завершится 18 августа

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Хоккейный предсезонный турнир за Кубок мэра Москвы стартует во вторник в российской столице. В турнире принимают участие четыре клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) - московские "Динамо", "Спартак" и ЦСКА, а также подмосковный "Витязь".

Турнир за Кубок мэра проходит в один круг. 15 августа встречаются "Динамо" и "Витязь", ЦСКА и "Спартак", 17 августа - ЦСКА и "Витязь", "Динамо" и "Спартак", 18 августа - "Спартак" и "Витязь", ЦСКА и "Динамо". Матч между ЦСКА и "Спартаком" в стартовый день турнира пройдет в 19:00 мск, вечерние матчи остальных дней запланированы на 19:30.

Московский турнир для его участников станет последней возможностью проверить свои силы перед стартующим уже 21 августа очередным сезоном в КХЛ. Кубок мэра будет разыгран уже в 10-й раз, являясь одним из главных событий августа в хоккейной жизни столицы. В нынешнем году матчи состоятся во дворце спорта "Мегаспорт" на Ходынке, хотя для двух участников турнира - "Динамо" и "Спартака" - домашней в предстоящем сезоне станет "ВТБ-Арена". Цены на матчи Кубка мэра составляют от 1 до 4 тысяч рублей на игровой день.

"Спартак" первый матч на Кубке мэра против ЦСКА проведет резервным составом. Главный тренер команды Вадим Епанчинцев решил предоставить отдых лидерам, так как на минувшей неделе "Спартак" провел пять матчей подряд на турнире в Нижнем Новгороде, где занял четвертое место из пяти. С армейцами сыграют молодежь и хоккеисты из фарм- клуба - воскресенского "Химика".

Первый Кубок мэра Москвы был разыгран в 2008 году, победителем турнира стало "Динамо", которое выиграло трофей четырежды. Трижды первым становился ЦСКА, дважды - "Спартак". Год назад "Динамо" также выиграло Кубок мэра, вторыми стали армейцы, третье место занял "Витязь", четвертое - "Спартак".

Чемпионат КХЛ стартует 21 августа матчем между обладателем Кубка Гагарина СКА и ЦСКА.

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