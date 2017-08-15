Telegraph: "Манчестер Сити" предложит "Арсеналу" 60 млн фунтов за Алексиса Санчеса

ТАСС, 15 августа. Футбольный клуб "Манчестер Сити" рассчитывает до закрытия трансферного окна приобрести нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

По данным газеты, "Манчестер Сити" готов заплатить за 28-летнего чилийца 60 млн фунтов (€66 млн) и предлагает игроку зарплату 400 тыс. фунтов (€440 тыс.) в неделю. Действующий контракт Санчеса с "Арсеналом" истекает в конце сезона-2017/18.

Санчес выступает за "Арсенал" с 2014 года. В прошлом сезоне он провел 51 матч и отметился 30 голами. Всего на его счету за клуб 103 игры и 53 гола. Чилиец не принимал участия в матче первого тура чемпионата Англии против "Лестера" (4:3) 11 августа из-за травмы.