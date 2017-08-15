Telegraph: "Манчестер Сити" предложит "Арсеналу" 60 млн фунтов за Алексиса Санчеса

Карякин проиграл Каруане в третьем туре шахматного турнира в Сент-ЛуисеСпорт 15 августа, 1:31
Telegraph: "Манчестер Сити" предложит "Арсеналу" 60 млн фунтов за Алексиса СанчесаСпорт 15 августа, 1:15
Мадуро назвал угрозы Трампа в адрес Венесуэлы "самой грубой ошибкой" за 200 летМеждународная панорама 15 августа, 0:55
Студенты МГУ нашли в пещерах на Южном Урале новые палеолитические рисункиНаука 15 августа, 0:18
ЦСКА проведет первый матч с "Янг Бойз" за выход в групповую стадию Лиги чемпионовСпорт 15 августа, 0:10
Трамп поручил торгпреду проверить, не нарушает ли Китай права американских компанийЭкономика и бизнес 14 августа, 22:56
ХК СКА победил "Сочи" в матче турнира имени ПучковаСпорт 14 августа, 22:44
Филатов: партия Каспаров - Карякин приведет к росту интереса к шахматам во всем миреСпорт 14 августа, 22:35
Каспаров сыграл вничью с Карякиным в первой партии турнира в Сент-ЛуисеСпорт 14 августа, 22:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 15 августа. Футбольный клуб "Манчестер Сити" рассчитывает до закрытия трансферного окна приобрести нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.
По данным газеты, "Манчестер Сити" готов заплатить за 28-летнего чилийца 60 млн фунтов (€66 млн) и предлагает игроку зарплату 400 тыс. фунтов (€440 тыс.) в неделю. Действующий контракт Санчеса с "Арсеналом" истекает в конце сезона-2017/18.
Санчес выступает за "Арсенал" с 2014 года. В прошлом сезоне он провел 51 матч и отметился 30 голами. Всего на его счету за клуб 103 игры и 53 гола. Чилиец не принимал участия в матче первого тура чемпионата Англии против "Лестера" (4:3) 11 августа из-за травмы.