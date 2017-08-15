Касаткина вышла во второй круг турнира WTA в Цинциннати

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ТАСС, 15 августа. Россиянка Дарья Касаткина обыграла Александру Саснович из Белоруссии в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Цинциннати (призовой фонд - $2,5 млн).
20-летняя россиянка победила соперницу, пробившуюся на турнир через квалификацию, со счетом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 7 минут.
В следующем раунде Касаткина встретится с победительницей матча между американками Коко Вандевеге и Мэдисон Кис.
Также в соревнованиях принимают участие россиянки Екатерина Макарова, Елена Веснина, Светлана Кузнецова и Наталья Вихлянцева. В прошлом году турнир выиграла чешка Каролина Плишкова.
Турнир в Цинциннати завершится 21 августа.