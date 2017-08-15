Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.08:
$ 59.8
€ 70.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Касаткина вышла во второй круг турнира WTA в Цинциннати

Спорт
15 августа, 3:26 UTC+3 ТАСС

Она обыграла представительницу Белоруссии Александру Саснович в двух сетах

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 15 августа. Россиянка Дарья Касаткина обыграла Александру Саснович из Белоруссии в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Цинциннати (призовой фонд - $2,5 млн).

20-летняя россиянка победила соперницу, пробившуюся на турнир через квалификацию, со счетом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 7 минут.

В следующем раунде Касаткина встретится с победительницей матча между американками Коко Вандевеге и Мэдисон Кис.

Также в соревнованиях принимают участие россиянки Екатерина Макарова, Елена Веснина, Светлана Кузнецова и Наталья Вихлянцева. В прошлом году турнир выиграла чешка Каролина Плишкова.

Турнир в Цинциннати завершится 21 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Федеральный центр "Крымский": в Алуште обсудили модернизацию олимпийской базы
Мария Ласицкене
6
Достойное возвращение: нейтральные легкоатлеты напомнили миру о силе российского спорта
Футболисты "Зенита"
10
"Зенит" разгромил "Ахмат" и вышел в единоличные лидеры РФПЛ
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лидер КНДР обсудил с военным командованием план пуска ракет в сторону Гуама
2
Билл Гейтс сделал крупнейшее за последние 17 лет пожертвование в $4,6 млрд
3
Роспотребнадзор объяснил, как не заразиться вирусом Коксаки
4
Водолазы Тихоокеанского флота исследуют затонувшую подводную лодку у острова Матуа
5
Получателям "дальневосточного гектара" предложили 40 бизнес-планов по его освоению
6
Два легковых автомобиля и фура столкнулись на МКАД
7
Шарапова не вошла в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes
Темы дня
Новости партнеров
Реклама