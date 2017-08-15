Самолет с футболистами "Урала" вылетел из Калуги в Екатеринбург с шестичасовой задержкой

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ТАСС, 15 августа. Игроки тренеры футбольного клуба "Урал" вылетели из Калуги в Екатеринбург с шестичасовой задержкой после матча чемпионата России. Об этом сообщает пресс-служба "Урала".
"Урал" не мог отправиться из местного аэропорта, так как аэродромы Екатеринбурга и близлежащих городов были не готовы принять самолет из-за тумана.
В понедельник "Урал" в Туле провел матч против местного "Арсенала" (2:2) в рамках шестого тура Российской футбольной премьер-лиги. В Калуге находится ближайший к Туле международный аэропорт.
Ура! Вылетаем домой! Наш рейс задержался на шесть часов. pic.twitter.com/R02WQrt3Gd— ФК Урал (@FCURAL) 15 августа 2017 г.