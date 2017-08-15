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Самолет с футболистами "Урала" вылетел из Калуги в Екатеринбург с шестичасовой задержкой

Спорт
15 августа, 6:30 UTC+3 ТАСС

Аэродромы Екатеринбурга и близлежащих городов были не готовы принять рейс из-за тумана

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ТАСС, 15 августа. Игроки тренеры футбольного клуба "Урал" вылетели из Калуги в Екатеринбург с шестичасовой задержкой после матча чемпионата России. Об этом сообщает пресс-служба "Урала".

"Урал" не мог отправиться из местного аэропорта, так как аэродромы Екатеринбурга и близлежащих городов были не готовы принять самолет из-за тумана.

В понедельник "Урал" в Туле провел матч против местного "Арсенала" (2:2) в рамках шестого тура Российской футбольной премьер-лиги. В Калуге находится ближайший к Туле международный аэропорт.

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"Урал" не может вылететь в Екатеринбург после матча шестого тура РФПЛ из-за тумана

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