Самолет с футболистами "Урала" вылетел из Калуги в Екатеринбург с шестичасовой задержкой

ТАСС, 15 августа. Игроки тренеры футбольного клуба "Урал" вылетели из Калуги в Екатеринбург с шестичасовой задержкой после матча чемпионата России. Об этом сообщает пресс-служба "Урала".

"Урал" не мог отправиться из местного аэропорта, так как аэродромы Екатеринбурга и близлежащих городов были не готовы принять самолет из-за тумана.

В понедельник "Урал" в Туле провел матч против местного "Арсенала" (2:2) в рамках шестого тура Российской футбольной премьер-лиги. В Калуге находится ближайший к Туле международный аэропорт.

Ура! Вылетаем домой! Наш рейс задержался на шесть часов. pic.twitter.com/R02WQrt3Gd — ФК Урал (@FCURAL) 15 августа 2017 г.