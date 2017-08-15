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Бабанин стал победителем Спартакиады в современном пятиборье

Спорт
15 августа, 8:27 UTC+3 ТАСС

В соревнованиях среди девушек победительницей стала москвичка Ирина Салтыкова

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© Пресс-служба VIII летней Спартакиады учащихся России

ТАСС, 15 августа. Москвич Павел Бабанин выиграл восьмую летнюю Спартакиаду учащихся России в современном пятиборье. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Второе место занял представитель Санкт-Петербурга Иван Кузнецов. Третьим стал москвич Ефим Жигулин.

В соревнованиях среди девушек победительницей стала москвичка Ирина Салтыкова. Второе место заняла также москвичка Анна Махинько. Третьей стала Алена Авдеева из Нижегородской области.

Соревнования по современному пятиборью в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Ростове-на- Дону.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.

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