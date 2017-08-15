Олимпийский чемпион по велоспорту на треке Вулдридж скончался в возрасте 39 лет

ТАСС, 15 августа. Австралийский трековый велогонщик Стивен Вулдридж умер в возрасте 39 лет. Об этом сообщает Reuters.

О причинах смерти не сообщается.

Вулдридж является олимпийским чемпионом 2004 года в командной гонке и четырехкратным чемпионом мира.