Селин выиграл Спартакиаду в плавании на 50 м вольным стилем

ТАСС, 15 августа. Артем Селин из Красноярского края стал победителем восьмой летней Спартакиады учащихся России в плавании на 50 м вольным стилем. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Второе место занял Арсений Чивилев из Тюменской области. Третьим стал Андрей Дианов из Ростовской области.

Победителем в плавании на 100 м вольным стилем стал Арсений Чивилев. Первым в финальном заплыве на 200 м баттерфляем был Егор Павлов из Пензенской области. В плавании на 200 м на спине победителем стал Николай Зуев из Коми. Москвич Александр Егоров стал первым на 1500 м вольным стилем.

Соревнования по плаванию в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Ростове-на-Дону.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.