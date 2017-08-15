Ефремова стала победительницей Спартакиады в плавании на 400 м вольным стилем

ТАСС, 15 августа. Анна Ефремова из Пермского края выиграла восьмую летнюю Спартакиаду в плавании на 400 м вольным стилем. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Второе место заняла москвичка Александра Быкова. Третьей стала Дарья Астанина из Московской области. Ефремова также стала победительницей на 800 м вольным стилем.

Финальный заплыв на 100 м вольным стилем выиграла Анастасия Макарова из Московской области. Победительницей в плавании на 200 м баттерфляем стала Александра Сабитова из Кемеровской области. В плавании на 200 м на спине первой стала Екатерина Никонова из Новосибирской области.

Соревнования по плаванию в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Ростове-на-Дону.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.