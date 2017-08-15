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ФГР отозвала главного тренера юниорской сборной России с ЧМ за неподобающее поведение

Спорт
15 августа, 10:14 UTC+3 ТАСС

Причиной стало ненадлежащее поведение специалиста во время матча группового этапа турнира против команды Туниса, который прошел в субботу

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Николай Чигарев

Николай Чигарев

© AP Photo/Axel Heimken

ТАСС, 15 августа. Федерация гандбола России (ФГР) приняла решение отозвать главного тренера юниорской сборной России (игроки не старше 19 лет) Николая Чигарева с чемпионата мира за неподобающее поведение. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Причиной стало ненадлежащее поведение специалиста во время матча группового этапа турнира против команды Туниса (30:31), который прошел в субботу. На следующий день ФГР получила официальные письма от Международной федерации гандбола (IHF) о ненадлежащем поведении Чигарева и о взысканиях, наложенных на ФГР из-за данного инцидента.

"Главный тренер российской сборной на протяжении всей игры обращался к официальным лицам Международной федерации гандбола за столом в неподобающей манере, жалуясь на действия судьи, - говорится в письме дисциплинарной комиссии IHF. - Кроме того, на 43-й минуте матча главный тренер бросил на судейский столик зеленую карточку неуважительным образом так, что карточка в итоге оказалась на середине стола. В дополнительном отчете представитель IHF на матче Франтишек Тоборски отдельно указал на недопустимый язык жестов и неприемлемое поведение главного тренера сборной России, при этом заметив, что данные действия поспособствовали тому, что матч приобрел неспортивный характер".

В итоге Чигарев был дисквалифицирован на две игры, а на ФГР был наложен штраф в размере 5000 швейцарских франков. ФГР признала справедливость санкций со стороны IHF. В Грузию, где проходят соревнования, вылетел генеральный директор ФГР Лев Воронин.

В 1/8 финала чемпионата мира россияне встретятся со сборной Южной Кореи, матч пройдет 16 августа.

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