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Легкоатлет Шкуренев по причине травмы досрочно завершил летний сезон

Спорт
15 августа, 11:05 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

По словам старшего тренера сборной России в группе многоборья Сергея Желанова, спортсмен планирует выступить на зимнем чемпионате мира, который пройдет в марте в британском Бирмингеме

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Илья Шкуренев

Илья Шкуренев

© EPA/FRANCK ROBICHON

МОСКВА, 15 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский легкоатлет Илья Шкуренев из-за травмы, полученной на чемпионате мира в Лондоне, досрочно завершил летний сезон. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной России в группе многоборья Сергей Желанов.

Десятиборец Шкуренев получил травму 12 августа во время забега на 110 м с барьерами, он не смог финишировать и принял решение сняться с соревнований.

"Ему сделали томограмму и диагностировали надрыв связки на задней поверхности бедра. Сейчас на пару дней он поедет домой и после, скорее всего, будет проходить реабилитацию в Федеральном медико-биологическом агентстве. На этом сезон для него закончен, испытывать судьбу смысла нет", - сказал Желанов.

Собеседник агентства рассказал, что легкоатлет планирует выступить на зимнем чемпионате мира, который пройдет в марте в британском Бирмингеме. "Он будет готовиться к зимнему сезону. Если допустят, то он должен получить приглашение на чемпионат мира в помещении. Будем готовиться", - отметил он.

26-летний Шкуренев является бронзовым призером чемпионатов Европы 2012 и 2014 годов, чемпионом Европы в помещении 2015 года.

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