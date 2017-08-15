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Отозванный с ЧМ тренер юниорской гандбольной сборной России Чигарев отправлен в отставку

Спорт
15 августа, 12:03 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Руководить командой на турнире будет генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин и Алексей Соловьев, входящий в тренерский штаб

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Николай Чигарев

Николай Чигарев

© AP Photo/Axel Heimken

МОСКВА, 15 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Главный тренер юниорской сборной России (игроки не старше 19 лет) Николай Чигарев, который был отозван с чемпионата мира за неподобающее поведение, отправлен в отставку, руководить командой на турнире будет генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин и Алексей Соловьев, входящий в тренерский штаб. Об этом ТАСС сообщил президент ФГР Сергей Шишкарев.

Причиной отзыва стало ненадлежащее поведение специалиста во время матча группового этапа турнира против команды Туниса (30:31), который прошел в субботу. На следующий день ФГР получила официальные письма от Международной федерации гандбола (IHF) о ненадлежащем поведении Чигарева и о взысканиях, наложенных на ФГР из-за данного инцидента. Чигарев был дисквалифицирован на две игры, а на ФГР наложен штраф в размере 5 тысяч швейцарских франков. ФГР признала справедливость санкций со стороны IHF.

"Отставка уже состоялась, большинство членов исполкома поддержали это решение. Факты уже все изложены, их я повторять не буду. Поведение главного тренера было недопустимым, я сам все это наблюдал, поскольку находился там. Это совершенно непозволительное, неуважительное и аморальное поведение к детям, к мальчишкам", - сказал Шишкарев.

"Воронин является олимпийским чемпионом, у него есть хороший опыт тренерской работы. Решение принято неординарное, но завтра, в матче 1/8 финала с командой Южной Кореи, такая встряска должна положительно сказаться на действиях команды", - добавил он.

Глава национальной федерации отметил, что преемник Чигарева на посту главного тренера будет выбран на заседании исполкома, которое пройдет в первой половине сентября.

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