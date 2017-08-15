Московский ФК "Арарат" подтвердил заинтересованность в тренере Григоряне

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МОСКВА, 15 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Московский футбольный клуб "Арарат" действительно заинтересован в услугах тренера Александра Григоряна. Об этом ТАСС рассказал вице-президент по информационной политике футбольного клуба Андраник Керопян.
Ранее портал "Чемпионат.com" сообщил, что Григорян может стать новым главным тренером "Арарата". На прошлой неделе 50-летний специалист покинул махачкалинский "Анжи", где занимал аналогичную должность.
"Это правда. Григорян был в офисе "Арарата", - сказал Керопян.
Московский "Арарат" основан в 2017 году и выступает во втором дивизионе чемпионата России в зоне "Центр". В составе команды играют бывшие футболисты сборной России - Роман Павлюченко, Марат Измайлов, Алексей Ребко.
После четырех туров "Арарат" занимает второе место в турнирной таблице зоны "Центр", набрав 10 очков.