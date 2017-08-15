СМИ: футболист "Арсенала" Санчес прибыл в Париж для заключения контракта с ПСЖ

ТАСС, 15 августа. Футболист английского "Арсенала" Алексис Санчес находится в Париже на переговорах с ПСЖ. Об этом сообщает издание AS со ссылкой на французскую радиостанцию RTL.

Ранее главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер объявил, что не намерен продавать 28-летнего чилийского нападающего, чей контракт с клубом истекает в конце сезона-2017/18.

Лондонский клуб предложил Санчесу зарплату в размере £300 тысяч в неделю, однако форвард отказался. Также на Санчеса претендует "Манчестер Сити", который готов заплатить за 28-летнего чилийца £60 млн (€66 млн) и предлагает игроку зарплату £400 тысяч (€440 тысяч) в неделю.

В августе игроком ПСЖ стал бразильский нападающий Неймар, который выкупил свой контракт у "Барселоны" за €222 млн. Соглашение 25-летнего форварда с парижанами рассчитано на пять лет.

Санчес выступает за "Арсенал" с 2014 года. В прошлом сезоне он провел 51 матч и отметился 30 голами. Всего на его счету за клуб 103 игры и 53 гола. Чилиец не принимал участия в матче первого тура чемпионата Англии против "Лестера" (4:3) 11 августа из-за травмы.