Эксперт: Каспарову не суждено победить в Сент-Луисе, но играет он достойно

МОСКВА, 15 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, возобновивший выступления на турнире в американском Сент- Луисе, не сможет выиграть соревнования, но и в числе аутсайдеров он не будет. Такое мнение ТАСС высказал эксперт, шахматный аналитик Сергей Шипов.

54-летний Каспаров в первый день турнира свел вничью все три партии - с россиянином Сергеем Карякиным, американцем Хикару Накамурой и кубинцем Леньером Домингесом. Каспаров завершил карьеру в 2005 году. С тех пор он несколько раз принимал участие в товарищеских матчах и турнирах. В апреле 2016 года он сыграл в товарищеском турнире по блицу в Сент-Луисе.

"В первый день турнира Каспаров показал достойную игру, сделав три ничьи с сильными шахматистами. Особняком стоит партия с Сергеем Карякиным. Каспаров негативно отзывался об игре Карякина, поэтому, думаю, ничья устроила всех - и Каспаров не ударил лицом в грязь, и Карякин отстоял свою честь", - отметил Шипов.

"Но в этом турнире, на мой взгляд, Каспарову выиграть не суждено. Фаворитами я считаю Хикару Накамуру и Левона Ароняна. С другой стороны, видно, что Каспаров вряд ли будет аутсайдером - мне кажется, он завершит турнир где-то в середине турнирной таблицы", - добавил эксперт.

"Я не думаю, что Гарри Каспаров нацелен на серьезное возвращение в шахматы. Объективно говоря, его время ушло, энергии у него стало гораздо меньше, чем раньше. Понятно, что до высот Магнуса Карлсена ему не достать, о чем он сам, кстати, говорил в одном из интервью", - сказал Шипов.

"Каспаров мудро избрал формат"

По словам Шипова, возрастным шахматистам куда легче выступать на турнирах по быстрым шахматам и по блицу.

"Конечно, возраст - важный фактор, шахматистам за 50 очень тяжело конкурировать с молодыми. Каспаров мудро избрал формат - быстрые шахматы и блиц это именно те шахматы, где возрастные шахматисты могут всерьез биться даже с сильнейшими гроссмейстерами. В длительных партиях, которым к тому же предшествует серьезная аналитическая работа, возрастным шахматистам приходится тяжело", - отметил собеседник ТАСС.

"На мой взгляд, возвращение Каспарова привлечет больше интереса к шахматам со стороны широкой публики. Каспаров настолько раскручен, что, если в Аргентине, Австралии, Японии или еще где-либо спросить, что знаете о шахматах, вам назовут именно его фамилию, а не современных молодых шахматистов", - считает эксперт.

Гарри Каспаров с 1985 по 1993 год удерживал звание чемпиона мира. Также он восемь раз становился победителем Всемирных шахматных олимпиад в составе сборных СССР и России.

Турнир в Сент-Луисе является четвертым этапом Гран-тура - коммерческой серии с участием сильнейших шахматистов мира. С 14 по 16 августа участники сыграют в один круг турнир по быстрым шахматам, соревнования по блицу пройдут в два круга 17-18 августа. Призовой фонд турнира составляет $150 тысяч, из которых победитель получит $37,5 тысяч. Завершится Гран-тур турниром по классическим шахматам в Лондоне, который начнется 29 ноября.