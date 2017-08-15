Российские боксеры получат от федерации автомобиль за победу на чемпионате мира

МОСКВА, 15 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Федерация бокса России подарит автомобиль премиум-класса спортсменам национальной команды, которые завоюют золотую медаль на чемпионате мира. Об этом заявил генеральный секретарь федерации Умар Кремлев, чьи слова ТАСС предоставила пресс-служба организации.

"Мы приняли решение, к тому же, что победители чемпионата мира будут получать дополнительную зарплату вплоть до следующего чемпионата Европы. Но это не значит, что боксер может расслабиться. Все, кто состоит в национальной сборной, должны постоянно доказывать, что они достойны в ней находиться", - сказал Кремлев.

"У них есть льготы, соцпакет, привилегии. Всегда найдутся желающие занять место боксера, который не будет работать", - добавил он.

Россию на чемпионате мира, который стартует 25 августа в немецком Гамбурге, представят девять спортсменов. Боксеры завоевали семь лицензий на турнир по итогам чемпионата Европы в Харькове: Василий Егоров (весовая категория до 49 кг), Габил Мамедов (до 60 кг), Сергей Собылинский (до 69 кг), Петр Хамуков (до 75 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 81 кг), Евгений Тищенко (до 91 кг) и Максим Бабанин (свыше 91 кг). В весовой категории до 52 кг выступит Тамир Галанов, в Харькове он проиграл болгарскому боксеру в 1/8 финала, но получил лицензию от Европейской конфедерации бокса (EUBC). Также индивидуальную лицензию на участие в чемпионате мира получил бронзовый призер Олимпийских игр Виталий Дунайцев (до 64 кг).

С чемпионата Европы российские спортсмены привезли две золотые медали, их выиграли Василий Егоров и Алексей Тищенко. Тогда боксеры получили денежные вознаграждения.