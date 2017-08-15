Первый этап выборов генерального директора РУСАДА завершен

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Специальная комиссия завершила первоначальный отбор кандидатов на пост генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и сформировала пул претендентов для второго тура. Как сообщила журналистам исполняющая обязанности генерального директора РУСАДА Татьяна Чиркина, она рассчитывает, что выборы пройдут в конце августа на ближайшем заседании наблюдательного совета организации.

Чиркина была назначена и. о. генерального директора РУСАДА 17 марта. Она будет занимать эту должность до тех пор, пока по итогам открытого конкурса не будет выбран новый руководитель РУСАДА. Согласно требованиям к соискателям на должность, основной задачей генерального директора будет обеспечение целостности, независимости и объективности РУСАДА, наличие возможностей и ресурсов для защиты основополагающего права на участие в соревнованиях спортсменов России и других стран, свободных от допинга, и гарантия реализации агентством эффективных программ обнаружения, сдерживания и профилактики использования допинга, пропорциональных риску использования допинга в российском спорте.

"У нас был открыт конкурс на замещение вакансии генерального директора РУСАДА. Первый этап этого конкурса закончен. На ближайшем наблюдательном совете мы уже ожидаем выборов генерального директора. Конкурс был очень прозрачным и объективным, Требования, предъявляемые к претендентам на этот пост, были опубликованы на нашем сайте. Была созвана специальная комиссия по отбору кандидатов, в которую входят и два независимых эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA). Комиссии пришлось рассмотреть более 700 резюме".

"О том, столько кандидатов вышли во второй тур выборов, я не могу сказать, так как не вхожу в состав этой комиссии, - заметила Чиркина. - Но я полагаю, что ко времени приезда к нам аудиторов, назначенных WADA, определенность с генеральным директором уже будет. Ориентировочно наблюдательный совет соберется в конце августа".

Процесс отбора кандидатов на должность генерального директора РУСАДА был разработан и согласован РУСАДА, наблюдательным советом, экспертами и WADA.