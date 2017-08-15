"Автомобилист" победил "Амур" в матче Мемориала Блинова

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ТАСС, 15 августа. Екатеринбургский хоккейный клуб "Автомобилист" обыграл хабаровский "Амур" со счетом 2:0 в матче Мемориала Блинова.
Шайбы забросили Франсис Паре (37) и Кирилл Лямин (51).
Мемориал имени Виктора Блинова проходит в Омске. В турнире принимают участие ханты-мансийская "Югра", "Амур", "Автомобилист", астанинский "Барыс" и местный "Авангард". Мемориал Блинова завершится 20 августа.