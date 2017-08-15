Футболист "Урала" Лунгу в ближайшее время пройдет медосмотр для "Аланьяспора"

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МОСКВА, 15 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Замбийский полузащитник футбольного клуба "Урал" Чисамба Лунгу в ближайшие дни пройдет медосмотр для турецкого клуба "Аланьяспор". Об этом ТАСС рассказал президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.
"Лунгу сделал много для нашего клуба, мы готовы отпустить его, если будет хорошее предложение. В ближайшее время он вылетит в Турцию, чтобы пройти медосмотр для клуба "Аланьяспор". Детали возможного перехода будем согласовывать", - сказал Иванов.
Лунгу перешел в "Урал" в 2010 году и провел в составе клуба 137 матчей, забив семь мячей.