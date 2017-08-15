Мужская сборная Санкт-Петербурга по водному поло выиграла Спартакиаду

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ТАСС, 15 августа. Мужская сборная Санкт-Петербурга по водному поло стала победителем восьмой летней Спартакиады учащихся России. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
В финале ватерполисты из Санкт-Петербурга победили сборную Московской области со счетом 13:10. Третье место заняла команда Москвы, обыгравшая сборную Татарстана со счетом 4:3.
Соревнования по водному поло в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Туапсе.
Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.