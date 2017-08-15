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Исполком ФГР примет дальнейшие решения по ситуации с тренером Чигаревым в конце августа

Спорт
15 августа, 15:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, августа. /ТАСС

В настоящее время ФГР начала служебную проверку по инцидентам, связанным с действиями Чигарева на посту главного тренера юниорской сборной

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Дальнейшие решения по ситуации с бывшим главным тренером юниорской сборной России по гандболу (игроки не старше 19 лет) Николаем Чигаревым, который был отозван с чемпионата мира за неподобающее поведение, примет исполком Федерации гандбола России (ФГР) на заседании в конца августа. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Причиной отзыва стало ненадлежащее поведение специалиста во время матча группового этапа турнира против команды Туниса (30:31), который прошел в субботу. На следующий день ФГР получила официальные письма от Международной федерации гандбола (IHF) о ненадлежащем поведении Чигарева и о взысканиях, наложенных на ФГР из-за данного инцидента. Чигарев был дисквалифицирован на две игры, а на ФГР наложен штраф в размере 5 тысяч швейцарских франков. Позднее президент ФГР Сергей Шишкарев сообщил ТАСС, что Чигарев отправлен в отставку, а руководить российской командой на чемпионате мира будет Алексей Соловьев, входящий в тренерский штаб.

В настоящее время ФГР начала служебную проверку по инцидентам, связанным с действиями Чигарева на посту главного тренера юниорской сборной. Все дальнейшие решения будут приняты на исполкоме ФГР после рассмотрения всех обстоятельств произошедшего в рамках служебной проверки.

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