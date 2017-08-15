Независимые эксперты WADA продолжат работать в России вне зависимости от решения по РУСАДА

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Независимые эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ева Лукошюте-Станикуниене из Литвы и Питер Николсон из Австралии продолжат работать в России даже в том случае, если совет учредителей WADA на своем ноябрьском заседании примет решение о соответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу WADA. Об этом сообщила журналистам исполняющая обязанности генерального директора РУСАДА Татьяна Чиркина.

Лукошюте-Станикуниене и Николсон начали работать в России весной 2016 года, через полгода после того, как в ноябре 2015 года WADA приняло решение о несоответствии РУСАДА кодексу международной антидопинговой организации. Тогда же была достигнута договоренность с этими специалистами, что они будут сотрудничать с РУСАДА в течение двух лет.

"Работа независимых экспертов изначально предполагалась до весны 2018 года, - напомнила Чиркина. - И продолжительность их работы не будет никак зависеть от того, какое решение примут по РУСАДА в ноябре. Мы благодарны экспертам за постоянную помощь и консультации".