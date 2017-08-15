Сборная Канады обыграла ХК "Сочи" на турнире имени Пучкова

ТАСС, 15 августа. Сборная Канады со счетом 5:1 одержала победу над хоккейным клубом "Сочи" в матче группы А на предсезонном турнире имени Николая Пучкова. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.

В составе победителей дубль оформил Тейлор Бек (7-я и 37-я минуты), также заброшенными шайбами отметились Шон Коллинз (11), Джон Мацумото (37) и Джейкоб Микфликер (46). У проигравших отличился Илья Хохлов (34).

Канадцы набрали три очка и сравнялись с санкт-петербургским СКА. Сборная Канады и СКА сыграют решающий матч за победу в группе 16 августа. "Сочи" проиграл два матча из двух и завершил выступление на турнире.

Традиционный предсезонный турнир памяти вратаря петербургского СКА и сборной СССР Николая Пучкова проводился с 1999 по 2008 год и был возрожден в 2014 году. В 2014 и 2016 годах турнир выигрывал финский "Йокерит", в 2015 году - СКА.

В нынешнем турнире принимают участие четыре клуба Континентальной хоккейной лиги - СКА, "Йокерит", "Сочи" и "Северсталь", команда Высшей хоккейной лиги "СКА-Нева", а также сборная Канады.

Турнир завершится 17 августа.