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"Динамо" обсудит новый контракт с Терещенко после полного восстановления хоккеиста

Спорт
15 августа, 18:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, августа. /ТАСС

В настоящее время игрок проходит курс восстановительных процедур после травмы

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Алексей Терещенко (в центре)

Алексей Терещенко (в центре)

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Хоккейный клуб "Динамо" начнет обсуждение нового соглашения с нападающим Алексеем Терещенко после того, как форвард полностью восстановится. Об этом журналистам рассказал советник генерального директора клуба Рубен Бегунц.

"Вопрос на стадии обсуждения. Он долечивается, идет процесс реабилитации. Как только он выйдет на свой уровень, мы начнем обсуждение его будущего, - сказал Бегунц. - Сумеет ли он вернуться в команду до начала сезона, станет известно после вердикта врачей".

В минувшем сезоне Терещенко провел за "Динамо" 32 матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), набрав 17 (4 шайбы + 13 передач) очков. Также в его активе 7 (2+5) баллов в восьми встречах плей-офф. Форвард выступает за "Динамо" с 2014 года.

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