Хоккеисты "Авангарда" обыграли "Югру" в матче Мемориала Блинова

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ТАСС, 15 августа. Омский хоккейный клуб "Авангард" обыграл ханты-мансийскую "Югру" со счетом 4:1 в матче Мемориала Блинова. Встречи турнира проходят в Омске.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Валентин Пьянов (1-я минута), Николай Лемтюгов (4), Александр Пережогин (17) и Михаил Фисенко (20). У проигравших отличился Евгений Скачков (5).
В следующем матче 16 августа "Авангард" сыграет с хабаровским "Амуром". "Югра" в тот же день встретится с астанинским "Барысом".
Мемориал имени Блинова посвящен памяти олимпийского чемпиона 1968 года Виктора Блинова. Впервые турнир состоялся в 1982 году. В 2017 году соревнования проходят после двухлетнего перерыва. В турнире принимают участие "Югра", "Амур", екатеринбургский "Автомобилист", "Барыс" и "Авангард". Мемориал Блинова завершится 20 августа.