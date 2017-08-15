Хоккеисты "Авангарда" обыграли "Югру" в матче Мемориала Блинова

ТАСС, 15 августа. Омский хоккейный клуб "Авангард" обыграл ханты-мансийскую "Югру" со счетом 4:1 в матче Мемориала Блинова. Встречи турнира проходят в Омске.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Валентин Пьянов (1-я минута), Николай Лемтюгов (4), Александр Пережогин (17) и Михаил Фисенко (20). У проигравших отличился Евгений Скачков (5).

В следующем матче 16 августа "Авангард" сыграет с хабаровским "Амуром". "Югра" в тот же день встретится с астанинским "Барысом".

Мемориал имени Блинова посвящен памяти олимпийского чемпиона 1968 года Виктора Блинова. Впервые турнир состоялся в 1982 году. В 2017 году соревнования проходят после двухлетнего перерыва. В турнире принимают участие "Югра", "Амур", екатеринбургский "Автомобилист", "Барыс" и "Авангард". Мемориал Блинова завершится 20 августа.