Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.08:
$ 59.93
€ 70.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хоккеисты "Авангарда" обыграли "Югру" в матче Мемориала Блинова

Спорт
15 августа, 18:42 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:1

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 15 августа. Омский хоккейный клуб "Авангард" обыграл ханты-мансийскую "Югру" со счетом 4:1 в матче Мемориала Блинова. Встречи турнира проходят в Омске.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Валентин Пьянов (1-я минута), Николай Лемтюгов (4), Александр Пережогин (17) и Михаил Фисенко (20). У проигравших отличился Евгений Скачков (5).

В следующем матче 16 августа "Авангард" сыграет с хабаровским "Амуром". "Югра" в тот же день встретится с астанинским "Барысом".

Мемориал имени Блинова посвящен памяти олимпийского чемпиона 1968 года Виктора Блинова. Впервые турнир состоялся в 1982 году. В 2017 году соревнования проходят после двухлетнего перерыва. В турнире принимают участие "Югра", "Амур", екатеринбургский "Автомобилист", "Барыс" и "Авангард". Мемориал Блинова завершится 20 августа.

Смотрите также

"Автомобилист" победил "Амур" в матче Мемориала Блинова

"Куньлунь" победил "Трактор" в матче Мемориала Ромазана

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Федеральный центр "Крымский": в Алуште обсудили модернизацию олимпийской базы
Мария Ласицкене
6
Достойное возвращение: нейтральные легкоатлеты напомнили миру о силе российского спорта
Футболисты "Зенита"
10
"Зенит" разгромил "Ахмат" и вышел в единоличные лидеры РФПЛ
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Киеве открыт монумент с изображением меча, вонзенного в карту России
2
Кто получит помощь государства в выплате ипотеки
3
Тимур Кизяков заявил, что ушел с Первого канала по собственной инициативе
4
Россия планирует передать Казахстану часть озера в Новосибирской области
5
Андрей Малахов подтвердил, что уходит в декретный отпуск
6
Адвокат: показания экс-постпреда Украины при ООН разваливают дело о госизмене Януковича
7
Водолазы Тихоокеанского флота исследуют затонувшую подводную лодку у острова Матуа
Темы дня
Новости партнеров
Реклама