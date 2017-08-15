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Легкоатлетка Ласицкене выиграла 17-й турнир подряд

Спорт
15 августа, 19:05 UTC+3 ТАСС

Россиянка одержала победу на мемориале Камилы Сколимовской в Польше

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Мария Ласицкене

Мария Ласицкене

© EPA/ANDY RAIN

ТАСС, 15 августа. Двукратная чемпионка мира, лидер мирового сезона в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) одержала победу на мемориале Камилы Сколимовской по легкой атлетике, проходящем в Польше. Спортсменка преодолела планку на высоте 1,95 метра.

Второе место заняла Камила Лицвинко из Польши (1,92), третьей стала чешка Михаэла Грубая (1,88).

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На этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне 6 июля Ласицкене показала лучший результат сезона, она преодолела планку на высоте 2,06 м, что является личным рекордом спортсменки и лучшим результатом в истории "Бриллиантовой лиги", которая проводится с 2010 года.

Победа на мемориале Камилы Сколимовской стала для Ласицкене 17-й подряд. Спортсменка также победила на чемпионате мира в Лондоне, этапах "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине, Риме, Стокгольме, Лозанне, Лондоне и Монако, на турнирах в польском Ополе и итальянской Падуе, на этапах Мирового вызова в финском Тампере и голландском Хенгело, на Мемориале Евстратова, четвертом этапе летнего Гран-при, Мемориале Знаменских, чемпионате России (все три турнира прошли в подмосковном Жуковском), а также на Кубке России в Ерино.

Турнир в Польше проводится пятый раз в память об олимпийской чемпионке Игр-2000 в Сиднее в метании молота Камилы Сколимовской, которая скончалась 18 февраля 2009 года в возрасте 26 лет из-за тромбоэмболии легочной артерии.

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