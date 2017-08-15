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Хоккеисты "Сибири" победили на Мемориале Ромазана

Спорт
15 августа, 19:40 UTC+3 ТАСС

В заключительном матче турнира новосибирский клуб победил магнитогорский "Металлург" со счетом 2:0

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Хоккеисты "Сибири"

Хоккеисты "Сибири"

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ТАСС, 15 август. "Сибирь" обыграла магнитогорский "Металлург" со счетом 2:0 в заключительном матче на Мемориале Ромазана и одержала победу на хоккейном турнире.

Шайбы забросили Кирилл Воробьев (44-я минута) и Игнат Земченко (60).

"Сибирь" набрала пять очков в трех матчах. Такое же количество очков набрали пекинский "Куньлунь" и челябинский "Трактор", но новосибирский клуб оказался выше в таблице по дополнительным показателям. "Металлург" занял четвертое место с тремя очками.

Традиционный предсезонный турнир памяти Ивана Ромазана проводится с 1992 года. "Металлург" выигрывал турнир 13 раз, по три раза трофей завоевывали ярославский "Локомотив" и уфимский "Салават Юлаев", дважды - московское "Динамо" и казанский "Ак Барс", по одному разу екатеринбургский "Автомобилист" и омский "Авангард".

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