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Российский защитник "Торонто" Марченко продолжит карьеру в КХЛ

Спорт
15 августа, 19:49 UTC+3 ТАСС

В понедельник клуб выставил 25-летнего защитника на драфт отказов

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Российский хоккеист Алексей Марченко

Российский хоккеист Алексей Марченко

© AP Photo/Jae C. Hong

ТАСС, 15 августа. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" Алексей Марченко продолжит карьеру в России. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.

В понедельник "Торонто" выставил 25-летнего защитника на драфт отказов, но не один из клубов НХЛ не проявил к нему интерес.

"Алексей Марченко принял решение продолжит свою карьеру в России, но в дальнейшем планирует вернуться в НХЛ", - написал Мильштейн.

"Торонто" забрал Марченко с драфта отказов в феврале 2017 года, куда он был отправлен своим бывшим клубом "Детройтом". Марченко провел 11 матчей в составе "Торонто" в регулярном чемпионате прошлого сезона и отметился одной шайбой и одной результативной передачей.

В Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) права на игрока принадлежат московскому ЦСКА.

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