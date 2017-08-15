Российский защитник "Торонто" Марченко продолжит карьеру в КХЛ

ТАСС, 15 августа. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" Алексей Марченко продолжит карьеру в России. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.

Alexey Marchenko of Toronto Maple Leafs has decided to continue his career at home in Russia.He intends to comeback to the NHL in the future — Dan Milstein-Hockey (@HockeyAgent1) August 15, 2017

В понедельник "Торонто" выставил 25-летнего защитника на драфт отказов, но не один из клубов НХЛ не проявил к нему интерес.

"Алексей Марченко принял решение продолжит свою карьеру в России, но в дальнейшем планирует вернуться в НХЛ", - написал Мильштейн.

"Торонто" забрал Марченко с драфта отказов в феврале 2017 года, куда он был отправлен своим бывшим клубом "Детройтом". Марченко провел 11 матчей в составе "Торонто" в регулярном чемпионате прошлого сезона и отметился одной шайбой и одной результативной передачей.

В Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) права на игрока принадлежат московскому ЦСКА.