Российский боец Нурмагомедов планирует провести поединок с Фергюсоном в ноябре

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Российский боец Нурмагомедов планирует провести поединок с Фергюсоном в ноябреСпорт 15 августа, 19:57
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ПЯТИГОРСК, 15 августа. /ТАСС/. Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов считает, что он уже полностью восстановился и планирует выйти на бой с американцем Тони Фергюсоном в ноябре. Об этом он сообщил во вторник на встрече с участниками Северо-Кавказского молодежного форума "Машук-2017".
"Сегодня я в полном порядке и готов принять бой уже в ноябре", - сказал он.
Нурмагомедов должен был провести бой с Фергюсоном за титул "временного" чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе 5 марта на турнире UFC 209 в Лас-Вегасе. "Временный" титул в перспективе давал победителю поединка возможность встретиться с ирландским бойцом Конором Макгрегором в поединке за основной пояс организации в данной весовой категории, однако за несколько часов до официального взвешивания Нурмагомедов был госпитализирован из-за ускоренной процедуры "сгонки" веса.
28-летний Нурмагомедов не имеет поражений в смешанных единоборствах, на его счету 24 победы (16 - досрочно). В послужном списке 33-летнего Фергюсона - 22 победы (17 - досрочно), три поражения.