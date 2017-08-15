Карякин проиграл Наваре в четвертом туре шахматного турнира в Сент-Луисе

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ТАСС, 15 августа. Российский гроссмейстер Сергей Карякин проиграл представителю Чехии Давиду Наваре в партии по быстрым шахматам в четвертом туре турнира в американском Сент-Луисе (штат Миссури).
Россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с индийцем Вишванатаном Анандом, Гарри Каспаров - с армянином Левоном Ароняном.
В других партиях четвертого тура кубинец Леньер Домингес Перес победил вьетнамца Ле Куанга Лема, американцы Хикару Накамура и Фабиано Каруана сыграли вничью.
Турнирное положение после четырех туров: Непомнящий, Каруана, Аронян, Домингес - по 5 очков, Каспаров, Накамура, Ле Куанг Лем - по 4, Карякин, Навара - по 3, Ананд - 2. За победу шахматистам начисляется два очка, за ничью - одно.
Турнир в Сент-Луисе является четвертым этапом Гран-тура - коммерческой серии с участием сильнейших шахматистов мира. Участники сыграют в один круг турнир по быстрым шахматам, затем в два круга пройдут соревнования по блицу. Призовой фонд турнира составляет $150 тысяч, из которых победитель получит $37,5 тысяч. Завершится Гран-тур турниром по классическим шахматам в Лондоне в декабре.