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Карякин проиграл Наваре в четвертом туре шахматного турнира в Сент-Луисе

Спорт
15 августа, 22:25 UTC+3 ТАСС

Россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с индийцем Вишванатаном Анандом, Гарри Каспаров - с армянином Левон Ароняном

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Сергей Карякин

Сергей Карякин

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 15 августа. Российский гроссмейстер Сергей Карякин проиграл представителю Чехии Давиду Наваре в партии по быстрым шахматам в четвертом туре турнира в американском Сент-Луисе (штат Миссури).

Россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с индийцем Вишванатаном Анандом, Гарри Каспаров - с армянином Левоном Ароняном.

В других партиях четвертого тура кубинец Леньер Домингес Перес победил вьетнамца Ле Куанга Лема, американцы Хикару Накамура и Фабиано Каруана сыграли вничью.

Турнирное положение после четырех туров: Непомнящий, Каруана, Аронян, Домингес - по 5 очков, Каспаров, Накамура, Ле Куанг Лем - по 4, Карякин, Навара - по 3, Ананд - 2. За победу шахматистам начисляется два очка, за ничью - одно.

Турнир в Сент-Луисе является четвертым этапом Гран-тура - коммерческой серии с участием сильнейших шахматистов мира. Участники сыграют в один круг турнир по быстрым шахматам, затем в два круга пройдут соревнования по блицу. Призовой фонд турнира составляет $150 тысяч, из которых победитель получит $37,5 тысяч. Завершится Гран-тур турниром по классическим шахматам в Лондоне в декабре.

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