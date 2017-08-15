"Халл" потерпел первое поражение в официальном матче под руководством Слуцкого

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ТАСС, 15 августа. "Халл" проиграл "Вулверхэмптону" со счетом 2:3 в домашнем матче третьего тура чемпионшипа - второго по силе дивизиона чемпионата Англии по футболу.
В составе хозяев мячи забили Майкл Доусон (27-я минута) и Дэвид Мейлер (90 - с пенальти), у гостей отличились Рубен Невеш (6), Диогу Жота (43) и Нуа Дико (90).
Этот матч стал третьим официальным для Леонида Слуцкого на посту главного тренера "Халла". 46-летний специалист возглавил команду в июне, став первым российским тренером в Англии. Ранее "Халл" сыграл вничью с "Астон Виллой" (1:1) и победил "Бертон" (4:1).
В следующем туре "Халл" 19 августа проведет гостевую встречу с ""Куинз Парк Рейнджерс".