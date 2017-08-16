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Макарова вышла во второй круг турнира WTA в Цинциннати

Спорт
16 августа, 3:54 UTC+3 ТАСС

Россиянка обыграла чешку Барбору Стрыцову в двух сетах

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Екатерина Макарова

Екатерина Макарова

© EPA/PETE MAROVICH

ТАСС, 16 августа. Россиянка Екатерина Макарова обыграла чешку Барбору Стрыцову в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Цинциннати (призовой фонд - $2,5 млн).

29-летняя россиянка победила соперницу со счетом 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.

Ранее свой матч первого круга выиграла Елена Веснина - у француженки Каролин Гарсии (4:6, 6:4, 6:4).

В следующем раунде Макарова встретится с немкой Ангелик Кербер, "посеянной" под третьим номером, Веснина сыграет с датчанкой Каролиной Возняцки (6).

Макарова и Веснина также выступают на турнире в парном разряде, российский дуэт имеет первый номер "посева".

Турнир в Цинциннати завершится 21 августа.

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