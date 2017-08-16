Болельщики ЧМ-2018 в Волгограде смогут посетить раскопки в местах боев под Сталинградом

ВОЛГОГРАД, 16 августа. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Новые экскурсионные маршруты по местам Сталинградской битвы, включая посещение поисковых раскопок, откроются в Волгоградской области во время чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщили ТАСС представители туриндустрии.

Местные туроператоры предполагают в полной мере использовать потенциал города как одного из крупнейших центров военно-исторического туризма в стране.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, среди которых и Волгоград. В городе на Волге пройдут четыре матча группового этапа ЧМ-2018.

По местам боевой славы

"Вне конкуренции, конечно, самая известная достопримечательность Волгограда - Мамаев курган с 85-метровой скульптурой Родины-матери. Однако, как иностранным, так и нашим российским гостям ЧМ-2018, думаю, будут интересны загородные турмаршруты с посещением военно- мемориальных комплексов. В них будут включены и посещения раскопок на местах ожесточенных боев во время Сталинградской битвы", - сообщил ТАСС руководитель туркомпании "Волгоград" Дмитрий Земляков, который также возглавляет комиссию по молодежному, юношескому и патриотическому туризму при региональном отделении Российского союза туриндустрии (РСТ).

По его словам, "фишка" таких экскурсий на места раскопок в том, что туристы смогут увидеть, как поисковики извлекают, к примеру, из остатков засыпанного блиндажа искореженные и поржавевшие автоматы и винтовки, солдатские котелки, ложки. Все это туристы смогут подержать в руках, сфотографироваться с винтовкой-трехлинейкой, из которой 70 с лишним лет назад боец Красной Армии стрелял по фашистам. Если повезет, даже рассмотреть солдатский медальон - возможно, на нем сохранились имя и фамилия погибшего здесь бойца.

В ходе раскопок поисковики зачастую обнаруживают останки красноармейцев и солдат вермахта. "Раскопки и поднятие любых артефактов или останков воинов будет проводиться исключительно членами поисковых отрядов, туристы смогут лишь присутствовать при этом. Брать в руки артефакты, фотографироваться - все это будут разрешать или не разрешать поисковики", - уточнил Земляков.

Он отметил, что наработки для таких экскурсий к местам раскопок у местных турфирм уже есть. "Они проводились с туристами из Германии, с молодежными группами из других регионов России. Думаю, что это будет востребовано и в дни проведения ЧМ-2018, включая иностранные группы", - отметил собеседник.

Абсолютное большинство болельщиков, которые приедут в Россию на матчи ЧМ-2018, это мужчины самых разных возрастов, поэтому экскурсии по военной тематике весьма оправданы, считают в агентстве развития туризма Волгоградской области.

Новые маршруты

Региональное агентство развития туризма в рамках подготовки к ЧМ-2018 разработало новый туристический маршрут "Память, которая с нами…" в Городищенский район региона. Территория этого района в военное время называлась "ближними подступами к Сталинграду", здесь шли наиболее ожесточенные бои. Именно в этом районе находятся два военно- мемориальных комплекса - "Солдатское поле" и крупнейшее воинское захоронение красноармейцев, а также солдат вермахта и стран, воевавших на стороне гитлеровской Германии.

Наиболее познавательным, особенно для иностранцев, станет посещение мемориала в Россошках. Главный символ этого комплекса - Часовня мира, объединяющая всех, кто воевал и погиб в Сталинградской битве. Она была открыта в прошлом году благодаря взаимодействию общественных организаций России и ФРГ. Эта Часовня призывает к примирению всех народов мира спустя более 70 лет после самой кровопролитной войны в истории человечества. Это символизируют ее стены, а также то, что, по словам Землякова, "здесь впервые в мире на одной площадке установлены православный и католический кресты".

В беседе с корр. ТАСС директор музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексей Васин, в введении которого является и архитектурный комплекс на Мамаевом кургане, отметил, что понятие военно-исторического туризма появилось недавно.

"В Волгограде именно эта сфера туризма, с одной стороны, представлена широко, а с другой стороны, потенциал для привлечения туристов используется пока не полностью. Наша задача - привлечь туриста, который приехал издалека. И такой шанс нам как раз и представляет ЧМ-2018. Задача наша совместно с властями, с туроператорами удержать туриста на несколько дней, чтобы он не только приехал на один матч и уехал. В Волгограде и Волгоградской области есть что посмотреть, много что узнать для себя нового и о военной истории, и много другого всего интересного", - считает Васин.

Специалист агентства по развитию туризма Волгоградской области Ольга Ибрагимова рассказала, что в регионе развивают не только военно-исторический туризм. "К ЧМ-2018 разработаны маршруты в женский монастырь в городе Дубовке, к живому памятнику природы - 230-летнему дубу-старожилу, который и дал название этому городку, этнографический маршрут "Как за Доном казаки гуляют" в Иловлинский район, другие туры - есть и катание на лошадях, на верблюдах, сплавы на байдарках по Волге и Дону", - сказала Ибрагимова.

Она отметила, что всего в Волгоградской области в данный момент действует около 260 туристических маршрутов, любой из них смогут выбрать гости и болельщики игр ЧМ-2018. "Можно комбинировать маршруты, предложить туристам и посещение военно-исторических мест и, например, любой из природных парков нашего региона - с рыбалкой, с ночевкой на Волге или на Дону. Такие комбинированные туры очень популярны", - отметил Земляков.

Задача - 1,5 млн туристов в год

Власти Волгоградской области ставят задачу увеличить ежегодный туристический поток с 900 тыс. человек в прошлом году до 1,5 млн. Планы по увеличению туристического потока в регионе связывают не только с ЧМ-2018, но и с открытием в ноябре этого года в центре Волгограда интерактивного музея "Россия - моя история".

По данным властей, площадь будущего музейного комплекса составит 7,6 тыс. кв. метров. Мультимедийные экспозиции будут представлены в четырех залах - Рюриковичи, Романовы, XX век и история современной России. Также отдельный зал будет отведен истории Волгоградской области, его рабочее название "Царицын - Сталинград - Волгоград".

Подрядчиком строительства выступает АО "Приволжтрансстрой", общая стоимость проекта - 500 млн рублей. Основные вложения - это внебюджетные средства, областной бюджет финансирует подключение коммуникаций, муниципальный - благоустройство территории.

Как рассказывал ранее председатель комитета Волгоградской облдумы по культуре, делам национальностей и казачества Александр Осипов, после открытия интерактивного музея возможен запуск музейного автобуса. Предполагается, что на нем туристы смогут объехать основные музейные комплексы Волгограда - музей-панораму "Сталинградская битва", комплекс на Мамаевом кургане, музей-заповедник "Старая Сарепта", в котором действует единственный в России музей горчицы, другие достопримечательности Волгограда. Такой музейный автобус, возможно, будет курсировать по Волгограду в дни чемпионата мира по футболу летом 2018 года.