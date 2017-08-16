Вице-президент ФК "Арарат": клуб близок к подписанию контракта с тренером Григоряном

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МОСКВА, 16 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Переговоры между московским футбольным клубом "Арарат" и тренером Александром Григоряном находятся на завершающей стадии. Об этом ТАСС рассказал вице-президент клуба по информационной политике Андраник Керопян.
Как ТАСС сообщал ранее, на этой неделе 50-летний Григорян побывал в офисе "Арарата".
"Арарат" близок к подписанию контракта с Григоряном. Не исключено, что соглашение будет заключено уже в среду", - сказал Керопян.
С января Григорян был главным тренером "Анжи", однако на прошлой неделе подал в отставку.
Московский "Арарат" основан в 2017 году и выступает во втором дивизионе чемпионата России в зоне "Центр". В составе команды играют бывшие футболисты сборной России - Роман Павлюченко, Марат Измайлов, Алексей Ребко.
После четырех туров "Арарат" занимает второе место в турнирной таблице зоны "Центр", набрав 10 очков.