Вице-президент ФК "Арарат": клуб близок к подписанию контракта с тренером Григоряном

МОСКВА, 16 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Переговоры между московским футбольным клубом "Арарат" и тренером Александром Григоряном находятся на завершающей стадии. Об этом ТАСС рассказал вице-президент клуба по информационной политике Андраник Керопян.

Как ТАСС сообщал ранее, на этой неделе 50-летний Григорян побывал в офисе "Арарата".

"Арарат" близок к подписанию контракта с Григоряном. Не исключено, что соглашение будет заключено уже в среду", - сказал Керопян.

С января Григорян был главным тренером "Анжи", однако на прошлой неделе подал в отставку.

Московский "Арарат" основан в 2017 году и выступает во втором дивизионе чемпионата России в зоне "Центр". В составе команды играют бывшие футболисты сборной России - Роман Павлюченко, Марат Измайлов, Алексей Ребко.

После четырех туров "Арарат" занимает второе место в турнирной таблице зоны "Центр", набрав 10 очков.