Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.08:
$ 59.65
€ 70
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вице-президент ФК "Арарат": клуб близок к подписанию контракта с тренером Григоряном

Спорт
16 августа, 11:05 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

ТАСС ранее сообщал, что 50-летний бывший главный тренер махачкалинского "Анжи" на этой неделе побывал в офисе "Арарата"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Бывший главный тренер ФК "Анжи" Александр Григорян

Бывший главный тренер ФК "Анжи" Александр Григорян

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 16 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Переговоры между московским футбольным клубом "Арарат" и тренером Александром Григоряном находятся на завершающей стадии. Об этом ТАСС рассказал вице-президент клуба по информационной политике Андраник Керопян.

Как ТАСС сообщал ранее, на этой неделе 50-летний Григорян побывал в офисе "Арарата".

"Арарат" близок к подписанию контракта с Григоряном. Не исключено, что соглашение будет заключено уже в среду", - сказал Керопян.

С января Григорян был главным тренером "Анжи", однако на прошлой неделе подал в отставку.

Московский "Арарат" основан в 2017 году и выступает во втором дивизионе чемпионата России в зоне "Центр". В составе команды играют бывшие футболисты сборной России - Роман Павлюченко, Марат Измайлов, Алексей Ребко.

После четырех туров "Арарат" занимает второе место в турнирной таблице зоны "Центр", набрав 10 очков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игровой момент матча
10
ЦСКА победил "Янг Бойз" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
12
Федеральный центр "Крымский": в Алуште обсудили модернизацию олимпийской базы
Мария Ласицкене
6
Достойное возвращение: нейтральные легкоатлеты напомнили миру о силе российского спорта
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Улюкаев обвинил Сечина и генерала ФСБ в провокации
2
Путин: нужно создать условия, чтобы грузы шли через российские порты вместо зарубежных
3
У Альфа-Банка нет данных о проблемах в Бинбанке, "Открытии", Промсвязьбанке и МКБ
4
Россия планирует передать Казахстану часть озера в Новосибирской области
5
Андрей Малахов подтвердил, что уходит в декретный отпуск
6
Зонд Cassini начал спуск в атмосферу Сатурна
7
Псковские власти извинились за трактовку приказа Минтруда об окладах медработникам
Темы дня
Новости партнеров
Реклама