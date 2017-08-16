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ФТАР дисквалифицировала Воробьеву на восемь лет за нарушение антидопинговых правил

Спорт
16 августа, 11:24 UTC+3 ТАСС

Срок дисквалификации спортсменки отсчитывается от 25 июля 2017 года

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ТАСС, 16 августа. Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) приняла решение дисквалифицировать Анастасию Воробьеву за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Срок дисквалификации спортсменки составил восемь лет начиная с 25 июля 2017 года.

Отмечается, что Воробьева была дисквалифицирована на основании решения дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА.

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