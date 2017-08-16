Боец MMA Кларк скончался после полученного в поединке нокаута

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ТАСС, 16 августа. Боец смешанных единоборств (ММА) Рондел Кларк скончался после нокаута, полученного в бою против Райана Данна в Массачусетсе в субботу. Об этом сообщает AP.
Поединок завершился в третьем раунде техническим нокаутом, после чего Кларк был госпитализирован. Во вторник боец скончался. Причина смерти не установлена. Полиция ведет расследование инцидента.
Для 26-летнего Кларка этот бой был вторым в карьере. Первый бой о выиграл нокаутом в июне.